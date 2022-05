Sophie Turner (26) braucht professionelle Hilfe. Die ehemalige Game of Thrones Darstellerin ist momentan mit ihrem zweiten Kind schwanger. Seitdem sie 15 Jahre alt ist, steht sie vor der Kamera und in der Öffentlichkeit. Private Einblicke gewährt die Frau von Joe Jonas (32) auf den sozialen Medien jedoch eher selten – aber aus gutem Grund. Nun äußerte sie sich erstmals zu den mentalen Auswirkungen ihres Lebens im Rampenlicht!

In einem Interview mit der britischen Elle offenbarte sie: "Ich wünschte, ich hätte mich nie auf die sozialen Medien eingelassen." Fiese Kommentare über ihren Körper sollen Sophie mitunter in eine Essstörung getrieben haben. "Für eine lange Zeit habe ich sehr mit meiner Essstörung gekämpft und hatte einen persönlichen Berater. [...] Ein Therapeut, der mit mir zusammen gelebt und sichergestellt hat, dass meine Essgewohnheiten gesund sind", gestand sie.

Auch wenn die Schauspielerin ihre größten Probleme überwunden habe, sei sie nach wie vor in Behandlung: "Ich muss immer noch wöchentlich in Therapie." Mittlerweile habe sie sich aber besser im Griff und wisse, wie sie sich in bestimmten Situationen auch selbst helfen könne.

