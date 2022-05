Cheyenne Ochsenknecht (21) fühlte sich in ihre Schwangerschaft zurückversetzt! Das Model hat im vergangenen Jahr seine Tochter Mavie zur Welt gebracht. Die Kleine entwickelt sich prächtig und macht die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin zu einer stolzen Familienmutter. Für einen kurzen Moment hatte Cheyenne jetzt gedacht, dass ihre Tochter nicht länger ein Einzelkind bleibt: Sie hatte die Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung für Anzeichen einer Schwangerschaft gehalten.

In ihrer Instagram-Story erzählte die TV-Bekanntheit ihren Fans von einer mysteriösen Krankheit, mit der sie Ende der vergangenen Woche zu kämpfen hatte. "Donnerstagabend konnte ich nicht so richtig essen, Freitag bin ich aufgestanden und mir ging es so schlecht, ich kam gar nicht klar. Ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, mein Rücken tat weh", erinnerte sich. Die erste logische Schlussfolgerung der 21-Jährigen: "Ich dachte erst: schwanger, was eigentlich nicht sein kann, weil ich erst meine Tage hatte. [...] Das letzte Mal, dass ich den ganzen Tag im Bett war, war, als ich schwanger war."

Beim Arzt habe sich später zwar herausgestellt, dass Cheyenne eine Schwangerschaft zurecht schnell wieder ausgeschlossen hatte – eine richtige Erklärung für ihre Krankheitssymptome habe der Mediziner aber auch nicht gefunden. "Im Endeffekt kam nichts Richtiges raus. Nur anscheinend Magen-Darm-Infektion, aber ohne Erbrechen und das Ganze", berichtete die Blondine. Umso überraschender: Am Tag darauf hätten sich alle Symptome in Luft aufgelöst, nur um sonntags wieder voll zuzuschlagen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2019 in Berlin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

