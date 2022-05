Dieses Format verlangt auch den Vollprofis einiges ab! Bei Sing meinen Song covern bekannte Musikstars die Hits ihrer Kollegen und performen sie füreinander. Dieses Jahr ist auch das Musiker-Duo Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von SDP mit von der Partie – für die beiden Künstler ist es die erste Teilnahme an einem TV-Format. SDP verriet Promiflash, was für sie in der Show so herausfordernd ist.

"Besonders aufregend war es, die Lieder für die anderen zu spielen. Vor allem, weil wir ja auch lang nicht mehr aufgetreten sind, war es dann schwierig, vor den Kameras und den Künstlern zu performen", erklärte die Band im Interview mit Promiflash. Sie seien es gewohnt, eine ganze Show zu spielen, auf die man sich vorher auch ausgiebig vorbereitet. Bei "Sing meinen Song" müssten die Musiker jedoch für einen Song pro Abend ohne Einsingen direkt ihr ganzes Repertoire abrufen: "Man hat gar keine Zeit, richtig reinzukommen. Es ist eine große Herausforderung, für einen einzigen Song direkt voll da zu sein und Spaß zu haben." Dann fehlerfrei abliefern zu müssen, erzeuge einen großen Druck.

Dennoch hätten es die Jungs geschafft, in dem Format ihr ganzes musikalisches Können zu zeigen. "Also wer die Show anschaut, bekommt ein gutes Bild von unserer Vielfältigkeit", berichten die beiden gegenüber Promiflash. Von ruhigen Tönen bis hin zu Party-Stimmung sei in ihrer Performance eben alles dabei.

Getty Images Dag-Alexis Kopplin und Vincent Stein im Dezember 2019

RTL / Markus Hertrich SDP bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Vincent Stein (SDP), Dag-Alexis Kopplin (SDP), Floor Jansen, ELIF, Johannes Oerding, Clueso, Kelvin

