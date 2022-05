Tommy Fury und Molly-Mae Hague (22) reden Klartext! Der Boxer und die Influencerin sind seit fast drei Jahren zusammen. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass das Love Island-UK-Traumpaar bald den nächsten Schritt in seiner Beziehung gehen möchte – zumal Molly regelmäßig betont, dass sie für eine Verlobung mehr als bereit sei. Zuletzt wurden die beiden beim Ring-Shoppen gesehen. Einen Antrag gab es aber noch nicht!

In einem gemeinsamen YouTube-Video erzählte Tommy nun, dass er vor seiner Freundin erst auf die Knie gehen werde, wenn sie ihn nicht "hundert Mal am Tag" danach frage. "'Was soll ich machen?' Wenn ich es sage, ist es keine Überraschung mehr", betonte der Sportler. Er wolle, dass Molly das Thema einfach vergesse und gar nicht mehr damit rechne. "Je schneller du es vergisst, desto schneller kann ich es machen", gab er der 22-Jährigen zu verstehen.

Dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen, steht aber wohl fest. "Wir sind Seelenverwandte und einfach füreinander bestimmt. Wir sind so verliebt und glücklich darüber, dass wir uns haben!", verriet Molly vor wenigen Wochen in einem anderen YouTube-Video.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury, Social-Media-Persönlichkeiten

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im April 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague

