Für Charlotte Crosby (31) könnte es momentan nicht besser laufen! Anfang April hat die einstige Geordie Shore-Darstellerin ihr neues Liebesglück erstmals mit der Öffentlichkeit geteilt. Nur wenige Tage später veröffentliche die Beauty die nächsten Hammer-News: Sie und ihr Freund Jake Ankers erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Wie happy die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Bäuchlein ist, teilte sie nun mit ihren Fans: Im Urlaub setzte Charlotte ihre nackte Babykugel total gekonnt in Szene!

Seit Charlotte die Babynews veröffentlicht hat, versorgt sie ihre Community immer wieder mit niedlichen Schwangerschaftseinblicken und coolen Bildern von ihrer immer praller werdenden Körpermitte. Via Instagram veröffentlichte sie nun ein Urlaubsbild in einem sexy roten Zweiteiler, in dem der Blick direkt auf ihr nacktes Bäuchlein gerichtet wird – dabei setzt sie offenbar vor allem auf ein ganz bestimmtes Style-Vorbild. "Schwangerschaft mit Rihanna-Vibes", schrieb sie und bedankte sich für die vielen positiven Kommentare und ihrem Post.

Ihre Fans sind schließlich total begeistert von ihrem Look. "Oh mein Gott, dieses Outfit ist wow" und "Du siehst unglaublich aus", heißt es unter anderem zwischen den Herz- und Flammen-Emojis in der Kommentarspalte.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Freund

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Darstellerin

