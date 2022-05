Zeiten ändern sich. 2012 belegte Joey Heindle (28) bei Deutschland sucht den Superstar den fünften Platz. Seitdem hat der Sänger viele Stationen abgeklappert. So konnte er 2013 in der siebten Staffel vom Dschungelcamp die Show als Sieger verlassen. Von da an durchlief er das ein oder andere Reality-TV-Format. Aktuell ist Joey bei Club der guten Laune zu sehen. Gegenüber Promiflash ließ er das vergangene Jahrzehnt Revue passieren.

Beim Bildrenntag erinnerte sich der DSDS-Teilnehmer zurück. "Es ist krass, weil ich vor elf Jahren hier langgelaufen bin. Hier standen 3.000 Leute, die haben so laut geschrien, die haben sich eingequetscht, wir brauchten Security, alles Mögliche", erzählte er Promiflash. In der Zwischenzeit hätte sich einige geändert. "Jetzt läufst du hier rüber, ganz entspannt und jetzt denke ich mir: 'Joa, machen wir hier mal ein Selfie, da mal ein Selfie.'" Er werde alt, scherzte Joey.

Doch das bringt auch seine positiven Seiten. "Für mich ist das keine Aufregung mehr. Ich mache das Ganze jetzt seit zehn Jahren und das ist irgendwie so Routine", erklärte Joey. Da es solche Events wegen Corona lange nicht gegeben hätte, wäre es aber schon ein lustiges Gefühl, sowas wieder machen zu dürfen, freute er sich.

Anzeige

Getty Images Joey Heindle, Dschungelkönig 2013

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de