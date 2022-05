Was will Britney Spears (40) mit diesen Aufnahmen sagen? Die Musikerin versorgt ihre Fans bereits seit Jahren mit Schnappschüssen im Netz. Spätestens seit dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater gehören dazu auch immer wieder freizügige Aufnahmen. In den vergangenen Tagen erreichten die sexy Postings der Sängerin aber wohl ihren Höhepunkt: Britney postete ganze zwölf Nacktfotos innerhalb von 24 Stunden – ihre Fans sorgen sich um sie!

Unter den Instagram-Beiträgen der werdenden Mama häufen sich die besorgten Kommentare ihrer Community. "Britney geht es eindeutig nicht gut. Ich hoffe, sie bekommt schnell Hilfe!", schrieb ein User schockiert. Auch andere Follower zeigten sich von der nackigen Offensive der "Toxic"-Interpretin eher irritiert: "Jemand muss sofort eingreifen, das ist kein normales Verhalten. Bitte sucht Hilfe für sie!"

Einige Bewunderer der 40-Jährigen fragen sich zudem, was wohl Britneys Verlobter Sam Asghari (28) zu den Fotos seiner Liebsten sagt und ob er diese unterstützt. Ein User äußerte dabei einen fiesen Verdacht: "Ich denke nicht, dass Sam Britneys Wohlergehen im Sinn hat..."

