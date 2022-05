Britney Spears (40) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! Die Sängerin zeigt sich in den vergangenen Monaten ziemlich freizügig auf ihren Social-Media-Profilen. Seitdem sie aus der jahrelangen Vormundschaft durch ihren Vater entfliehen konnte, kann sie nun wieder tun und lassen, was sie will – und kostet das voll und ganz aus! Zuletzt postete sie wieder eine Reihe Nacktbilder – hat das was mit der neu gewonnenen Freiheit zu tun?

Ein Insider sprach mit Hollywood Life über die derzeitige Gefühlslage der "Toxic"-Sängerin. "Britney spürt ihre Freiheit, so viele Jahre lang wurde jeder Schritt von ihr kontrolliert. Jetzt, wo sie tun kann, was sie will, hat sie Spaß daran, die Grenzen zu verschieben", erklärte dieser. Jetzt nutzt sie wohl die Vorzüge der sozialen Medien aus und zieht ihr Ding durch: "Britney will nicht unbedingt als Rebellin bekannt sein, aber an diesem Punkt in ihrem Leben ist es ihr egal, was andere denken."

Aber nicht nur das Freiheitsgefühl sei ein Grund für Britneys Nacktheitswahn. "Außerdem fühlt sie sich endlich so wohl in ihrem Körper, dass sie ihn auch zeigen will. Britney liebt die Body-Positive-Bewegung. Sie will ihren Körper feiern, weil man ihr so lange ein schlechtes Gewissen gemacht hat", verriet die Quelle und betonte, dass die 40-Jährige sich ziemlich über das positive Feedback diesbezüglich freuen soll.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Februar 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de