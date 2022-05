Wie sieht eigentlich die Familienplanung von Zac Efron (34) aus? Zurzeit ist der Schauspieler nicht in einer öffentlichen Beziehung – seit April 2021 soll seine letzte Liaison mit Vanessa Valladares beendet sein. Nun spielte der High School Musical-Star in einem neuen Film die Rolle eines Vaters – aber wäre das auch im echten Leben etwas für ihn? Jetzt verriet Zac, ob er sich mal Kinder wünscht!

In der "The Ellen DeGeneres Show" stellte er seinen neuen Streifen "Firestarter" vor. Die Moderatorin wollte daraufhin von dem 34-Jährigen wissen: Hat seine Vaterrolle Lust auf mehr gemacht? Zac musste daraufhin ein wenig schmunzeln und verneinte das: "Ich denke, das war eine gesunde Dosis, um mich so lange wie nötig davon abzubringen. Ich muss wohl erst einmal noch ein bisschen wachsen!"

Vor allem zu Beginn der Dreharbeiten war Zac maßlos damit überfordert, plötzlich ein Vater zu sein. "Wir hatten gleich am Anfang eine ziemlich heftige Vater-Tochter-Szene und mir wurde klar, dass ich auf diese Rolle völlig unvorbereitet war. Ich wusste nicht, was ich tat", gab er ehrlich zu.

Instagram / zacefron Zac Efron und seine Halbschwester Olivia, 2021

Instagram / zacefron Zac Efron mit seiner Kollegin am Set von "Firestarter"

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

