Lange Zeit mussten die Fans auf Neuigkeiten aus dem Avatar-Universum warten. Nach ersten Set-Bildern im Oktober 2020 war es lange Zeit still um die Produktion geworden. Nun wurde jedoch der erste heiß ersehnte Trailer zur "Avatar"-Fortsetzung veröffentlicht, der eine Menge Action und ganz große Emotionen verspricht. Bei den Fans scheint der erste Einblick in "Avatar: The Way of Water" ebenfalls gut anzukommen. Unter dem Clip sammelten sich schnell begeisterte Kommentare: "'Avatar' hat die Messlatte unglaublich hochgelegt, aber es sieht so aus, als würde die Fortsetzung sie noch höher legen. Das wird aufregend", zeigen sich ein Filmliebhaber voller Vorfreude auf James Camerons (67) neuen Streifen.

