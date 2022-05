Jan Leyks (37) Exit bei Kampf der Realitystars hatte noch ein heftiges Nachspiel! In der fünften Folge des Reality-TV-Formates wählten die Promis den ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller raus. Im Vorfeld hatte er die Jakic-Twins (25) während eines Spieles verbal attackiert. Doch damit nicht genug: Danach schoss er im Netz mächtig gegen die Produktion. Sissi Hofbauer (26), die ebenfalls ihre Koffer packen musste, stand erst zu Jan – nun distanziert sie sich aber von seinem Verhalten!

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin nun ein längeres Statement bezüglich des Dramas um ihren einstigen Mitstreiter Jan ab. "Man sieht ganz klar, dass Jans Reaktion gemein war, bewusst verletzend", stellte die Blondine klar. Während der Dreharbeiten hatte sie die Lage anders gesehen und verstand sich zudem mit Jan richtig gut – nun gab Sissi zu, sich in ihm getäuscht zu haben. "Ich möchte mich einfach noch mal klar distanzieren von Jan, von seinem Verhalten. Ich habe keinen Kontakt zu ihm und das ist auch gut so", erklärte die 26-Jährige weiter.

In der Show war sie bei Jans verbalem Angriff gegen die Zwillinge nicht anwesend gewesen und hatte von ihm deswegen durchweg einen positiven Eindruck gehabt. "Ich glaube, ich muss die Erfahrung immer wieder machen, dass ich mich auf mein Bauchgefühl nicht verlassen kann. Im echten Leben weiß ich genau, wie ich die Leute einzuordnen habe. Im TV weiß ich jetzt, dass ich darauf nicht vertrauen kann", führte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin abschließend aus.

RTLZWEI Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Sissi Hofbauer und Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer im März 2022

