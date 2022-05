Edith Stehfest ist erleichtert! Die Musikerin hat eine schreckliche Zeit hinter sich: Als Jugendliche wurde sie vergewaltigt – und musste die Erlebnisse noch einmal aufarbeiten, als es vergangenes Jahr erneut zum Prozess gegen den Täter kam. Eigentlich hätte ihr Peiniger daraufhin im Januar seine Haftstrafe antreten sollen, doch dazu kam es nicht: Der verurteilte Vergewaltiger war abgetaucht. Jetzt kann Edith aber aufatmen: Der Geflüchtete wurde geschnappt und muss in den Knast.

Gegenüber Bild bestätigte die 27-Jährige jetzt, dass der Täter festgenommen wurde. Am Flughafen in Lissabon konnte er von den Behörden gefasst werden. "Ich bin völlig sprachlos. Ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht damit gerechnet", betonte Edith. Obwohl sie bereits in Kenntnis davon war, dass sich der Mann zuletzt in Portugal aufgehalten hatte, habe sie nicht gedacht, dass er nach monatelanger Flucht gestoppt werden könne. "Ich bin sehr positiv überrascht und dankbar", hielt die Frau von GZSZ-Star Eric Stehfest (32) fest.

Obwohl die vergangenen Jahre alles andere als leicht für die gebürtige Leipzigerin waren, ist sie heute froh, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. "Ich bin mir sicher, dass mein Mut, mein Lautsein dazu beigetragen haben, dass der Fall nicht aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerät", erzählte sie. Rund vier Jahre lang hatte Edith dafür gekämpft, dass ihr Vergewaltiger bestraft wird. Im November 2021 wurde er dann rechtskräftig zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Juni 2021

Anzeige

TVNOW Edith Stehfest und Eric Stehfest in "Eric gegen Stehfest: In Therapie"

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de