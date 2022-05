Fiona Erdmann (33) könnte wohl im Moment kaum glücklicher sein! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat heute voller Stolz verkündet, dass sie erneut Mutter geworden ist: Nach ihrem Sohn Leo durften die Influencerin und ihr Partner Moe eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Aber nicht nur die Familie ist überglücklich – auch ihre bekannten Freunde sind ganz aus dem Häuschen: Jetzt gratulierten zahlreiche Promis Fiona zur Geburt ihres kleinen Wunders!

In der Kommentarspalte unter Fionas Instagram-Beitrag meldeten sich schon kurz nach der Verkündung etliche Stars zu Wort, um dem Model ihre Glückwünsche auszurichten. Unter anderem freute sich die Influencerin Brenda Patea (28) mit der frischgebackenen Zweifach-Mama. "Oh, wie schön! Herzlichen Glückwünsch! Ich freue mich so sehr!", betonte die Beauty. Und auch Maren Wolf (30) ließ es sich nicht nehmen, ihrer Freundin zu gratulieren: "Glückwünsch! Ich freue mich so für euch."

Die Designerin Irene Luft verfasste ebenfalls eine niedliche Nachricht im Netz. "Herzlichen Glückwünsch, meine Liebe", schrieb die Modeschöpferin. Auch Wahl-Dubaianerin Sarah Harrison (30) gratulierte der Familienmutter und ihren Liebsten. "Ich freue mich so sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch!", brachte die YouTuberin ihre Begeisterung zum Ausdruck.

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Mai 2022 in Barcelona

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

sarah.harrison.official / Instagram Sarah Harrison und Fiona Erdmann im Januar 2022

