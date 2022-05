Da denken Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) zweimal nach! Das Paar ist dafür bekannt, fast alles aus ihrem Alltag zu teilen. Egal, ob im TV oder auf ihren Social-Media-Profilen: Vor vielen Themen machen die Kultblondine und ihr Ehemann keinen Halt. So wird offen über Sex, Beauty-Eingriffe und Co. geredet. Doch es gibt ein Thema, da ziehen die zwei die Grenze: Wenn es um ihre Tochter Sophia (6) geht, sind Dani und Lucas vorsichtiger!

Im Promiflash-Interview plauderten die Turteltauben nun darüber, dass sie in ihrem neuen Podcast "Katze und Cordalis" auf Podimo noch intimere Einblicke in ihr Leben gewähren wollen – außer, wenn es um ihren Nachwuchs geht. "Die macht bei uns natürlich jede Menge Quatsch – und da alles teilen? Ich weiß nicht", betonte Lucas. Da überlegen er und Dani vorher, was die kleine Sophia wohl denken würde.

"Solange es interessant ist für die Menschen und Sophia nicht so betrifft, im Sinne von, dass es ihr peinlich wäre, würde ich sagen, [Anm. d. Red.: teilen wir das] auf jeden Fall schon", führte Lucas dann im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Ansonsten werde bei ihnen Privatsphäre eher kleingeschrieben. "Es gibt so viel zu erzählen. Bei uns ist immer so viel los", lachte die Katze. Was im Hause Katzenberger-Cordalis passiert, wollen sie ihren Podcast-Zuhörern nicht vorenthalten.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im Januar 2022

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Dezember 2021

