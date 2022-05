Gwyneth Paltrow (49) könnte als Mama wohl kaum stolzer sein! Die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Ex-Mann Chris Martin (45) durften im Mai 2004 ihr Kind namens Apple (18) auf der Welt begrüßen. Inzwischen ist die Tochter der "Schwer verliebt"-Darstellerin schon richtig erwachsen, denn gestern feierte sie einen besonderen Geburtstag: Apple wurde 18 Jahre alt – und das machte ihre Mama Gwyneth ganz schön emotional!

Auf ihrem Instagram-Profil widmete Gwyneth ihrer Tochter anlässlich ihres 18. Geburtstages einen niedlichen Post. "Ich könnte nicht stolzer auf die Frau sein, die du bist. Du bist alles, was ich mir erträumt habe und noch so viel mehr", schwärmte die 49-Jährige in den höchsten Tönen und betonte zudem: "Stolz trifft es nicht, mein Herz schwillt vielmehr an vor Gefühlen, die ich gar nicht in Worte fassen kann." Apple sei für ihre Mama einfach in jeder Hinsicht außergewöhnlich und besonders.

Aber nicht nur Gwyneth wurde am 18. Ehrentag ihrer Tochter Apple ganz emotional – auch zahlreiche Fans meldeten sich nach dem Post der Schauspielerin mit liebevollen Kommentaren im Netz. "Da fehlen mir auch direkt die Worte" oder auch "So schöne Worte von einer tollen Mama! Apple kann sich so glücklich schätzen, dich als Mutter zu haben. Alles Gute zum Geburtstag an deine tolle Tochter!", schrieben beispielsweise zwei User.

Getty Images Gwyneth Paltrow

Apple Martin und ihre Mutter Gwyneth Paltrow

Getty Images Gwyneth Paltrow

