Bahnt sich hier eine süße Freundschaft unter dem Promi-Nachwuchs an? Prinz Harry (37) und James Corden (43) sind schon seit vielen Jahren miteinander befreundet. Unter anderem verbindet sie das Vatersein. James hat mit seiner Gattin Julia Carey drei Kinder: Den elfjährigen Max, die siebenjährige Carey und die vierjährige Charlotte. Harry und Herzogin Meghan (40) sind die Eltern von Archie Harrison (3) und Lilibet Diana. Die Kids der beiden Paare haben sich sogar schon zum Spielen getroffen!

Mit The Sun sprach der Moderator über seinen langjährigen Kumpel. Auch in seinem gemeinsamen Zuhause mit Meghan in Los Angeles hat er ihn bereits besucht. Dabei hatten auch ihre Kinder die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. "Es war eher eine Art Spielverabredung. Danach sind wir Essen gegangen, das war schön", plauderte der "The Late Late Show"-Star aus.

Ob es auch noch zu weiteren Treffen der Kleinen kommen wird, ist fraglich. James will die USA bald verlassen und in seine Heimat Großbritannien zurückkehren. Sieben Jahren hatte der 43-Jährige in Amerika ausgeharrt, doch jetzt wolle er wieder näher zu seiner Familie ziehen, wie The Sun berichtete.

Getty Images James Corden und seine Frau Julia Carey , 2020

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Moderator James Corden

