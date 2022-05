Er unterstützt seine Freundin! Millie Bobby Brown (18) schwebt aktuell auf Wolke sieben: Seit rund einem Jahr ist die Schauspielerin mit ihrem Freund Jake Bongiovi (20) zusammen. Vor zwei Monaten feierten die beiden Turteltauben dann auch ihre Premiere auf dem roten Teppich und posierten total verliebt bei den BAFTAs. Jetzt begleitete Jake seine Millie zur Premiere der vierten Staffel von Stranger Things.

Bei dem Event in New York zog das junge Paar alle Blicke auf sich: Millie verzauberte in einem weißen, schulterfreien Satinkleid mit hohem Beinschlitz und Plateau-Absätzen. Ihre langen blonden Haare fielen in Wellen über ihre Schultern. Jake, der Sohn von Musiklegende Jon Bon Jovi (60), ergänzte das Outfit seiner Liebsten perfekt – er wählte einen weißen Rollkragenpullover unter einem schwarzen Anzug. Auf dem Teppich wirkten die beiden wieder sehr verliebt: Der 20-Jährige hatte seinen Arm vertraut um seine Freundin gelegt und sie himmelte ihn an.

Doch auch alle anderer Stars der Serie konnten sich sehen lassen! Natürlich waren zum Beispiel auch Caleb McLaughlin (20), Finn Wolfhard (19), Sadie Sink (20) und Noah Schnapp (17) mit von der Partie und strahlten mit Millie um die Wette. Dass es schon die vierte Staffel der Mysteryserie ist, ist mittlerweile an den Darsteller deutlich sichtbar: Aus den einstigen Kinderstars sind junge Erwachsene geworden.

Getty Images Millie Bobby Brown im Mai 2022 in New York

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi bei der "Stranger Things" Premiere

Getty Images Der Cast von "Stranger Things" bei der Premiere der vierten Staffel

