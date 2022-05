Seit dem 4. Mai läuft die neue Unterhaltungsshow Club der guten Laune an. Hier kämpfen elf prominente Gesichter, unter anderem Jenny Elvers (50), Cora Schumacher (45) und Marc Terenzi (43) um eine Siegerprämie von 50.000 Euro. Die Teilnehmer wohnen über Wochen am Strand von Thailand gemeinsam in einem Haus. Sie plaudern Geschichten aus ihrer Vergangenheit aus und sollen zwischendurch noch ein paar Spiele absolvieren. Eigentlich ist jeden Mittwoch eine neue Folge auf Sat.1 zu sehen. In dieser Woche muss die dritte Folge der Unterhaltungssendung allerdings ausfallen.

Am Mittwochabend wird zur gewohnten Sendezeit das Finale der Europa League Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers ausgetragen. Daher hat sich der Sender dazu entschieden, die Ausstrahlung der Reality-Show auf die kommende Woche zu verschieben. So müssen auch die fußballbegeisterten "Club der guten Laune"-Fans nicht auf eines der beiden Spektakel verzichten, wie der Sender Promiflash mitteilte: "Der "Club der guten Laune" pausiert in aller Eintracht eine Woche."

Auch wenn sich Sat.1 für die Pause der Show aufgrund des Fußballspieles entschieden hat, um so allen Fans gerecht zu werden, hat sich RTL2 dagegen entschieden. So läuft die Reality-TV Show Kampf der Realitystars an diesem Mittwoch trotz des Sportevents.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 / Julian Essink "Club der guten Laune": Kandidaten der ersten Staffel

Sat.1 / Julian Essink "Club der guten Laune"-Kandidaten 2022

SAT.1 / Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

