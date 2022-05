Es gibt neues Beweismaterial im Fall Amber Heard (36) versus Johnny Depp (58)! Das einstige Ehepaar trägt seit einigen Wochen einen heftigen Rechtsstreit vor Gericht aus. Dabei beschuldigen sich die beiden gegenseitig schlimmer Missbrauchs- und Gewaltattacken. Im Netz kamen zuletzt immer wieder Zweifel darüber auf, ob die Aquaman-Darstellerin die Wahrheit sagt – Johnnys Fans werfen ihr sogar vor, ihren Auftritt einstudiert zu haben. Noch Aufnahmen könnten sich nun jedoch positiv für Amber auswirken.

Wie in dem Livestream des YouTube-Kanals "Law&Crime Network" zu sehen ist, wurden neues Beweismaterial im Gerichtssaal besprochen. Dabei handelt es sich um Aufnahmen, in denen Johnny sich übergibt. Ambers Aussage nach sei das immer wieder vorgekommen. Dabei hätte sie ihren Ex-Mann immer auf die Seite gelegt, damit er nicht erstickt. Das Beweismaterial bestätigte diese Behauptung nun, denn auch in der Aufnahme scheint sich die Schauspielerin sehr um den Fluch der Karibik-Darsteller gesorgt zu haben. "Es könnte ihr zugutekommen, da man hört, wie sie sich um ihn kümmert und nicht aggressiv wird", vermutete ein Experte in dem Livestream daraufhin.

Zu einem späteren Zeitpunkt betonte Amber, dass sie Johnny sehr geliebt und ihm nie etwas Schlechtes gewollt habe. "Ich wollte die Scheidung, meine Sicherheit und meine Ruhe", erklärte sie weiter und stellte klar, dass sie die Presse nach ihrer Scheidung stets heraushalten wollte.

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Getty Images Amber Heard im Mai 2022 vor Gericht

