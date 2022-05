Läuft da etwa wieder was? Im Jahr 2019 wurde Chris Brown (33) Vater von seinem Sohn Aeko. Mit der Mutter Ammika Harris ist der Sänger allerdings nicht mehr zusammen, führte aber lange eine On-Off-Beziehung mit ihr. Obwohl schon seit einer Weile nichts mehr zwischen den beiden laufen soll, heizt der "Go Crazy"-Interpret die Gerüchteküche nun erneut an: Chris gratulierte Ammika jetzt öffentlich zum Geburtstag und nannte sie sogar sein "Baby"!

In seiner Instagram-Story repostete der R'n'B-Sänger ein Bild von der Mutter seines Sohnes. Darauf ist sie in einem engen, durchsichtigen Kleid in den Farben schwarz und blau zu sehen. Darunter trägt das Model lediglich ein Bustier und einen schwarzen Tanga. Ihr Outfit peppte sie dann noch mit einer beigen Tasche, einer goldenen Uhr und ihrer Frisur im Sleek-Look auf. Diesem heißen Bild fügte Chris sechs Flammen und das Symbol für das Sternzeichen Stier hinzu und gratulierte ihr mit folgenden Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby."

Ist es also möglich, dass die beiden wieder ein Paar sind? Zwar nennt er Ammika sein "Baby", jedoch ist unklar, ob die beiden sich einfach nur gut verstehen. Denn erst im April bestätigte Chris die Vaterschaft von seiner Tochter Lovely, die aus der ehemaligen Beziehung mit Diamond hervorging. Bereits 2014 wurde der "No Guidance"-Interpret das erste Mal Papa, denn seine Verflossene Nia Guzman (38) brachte ihre Tochter Royalty (7) zur Welt.

Instagram/ammikaaa Ammika Harris im Mai 2022

Instagram / chrisbrownofficial Aeko Brown, Ammika Harris und Chris Brown im Oktober 2020

Getty Images Chris Brown und Royalty Brown bei den Grammy Awards, 2020

