Haben Ronny Drewling und Josimelonie eine gemeinsame Zukunft? Bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment lernten sich die beiden zunächst durch Hören und Riechen kennen, bevor sie sich zum ersten Mal sehen durften. Das schien auch wunderbar zu laufen. Umso überraschender war Ronnys Entscheidung im Finale bei der Hochzeit: Er sagte Nein – aber trotzdem verließen sie die Sendung als Paar. Nun verriet Ronny, wie es nach der Show für ihn und Josimelonie weiterging.

In einem Instagram-Video äußerte sich der Beamte zu dem TV-Experiment und berichtete auch, was danach passiert ist. "Nein, wir sind kein Paar mehr. Das liegt an meiner Person", stellte Ronny klar. Er habe sich nach der Trauung ein paar Tage für sich genommen und über seine Zweifel nachgedacht. Letztendlich hätten seine Gefühle nicht gereicht: "Ich habe ihr am Altar das Herz gebrochen. Ich möchte dieser tollen jungen Frau nicht ein zweites Mal das Herz brechen", machte er deutlich.

Seine Lage habe er Josimelonie schließlich geschildert und zweieinhalb Stunden mit ihr telefoniert. Auch die Fans bedauern das Ende dieser Liebesgeschichte. "Ich finde es sehr schade, dass sich eure Wege doch getrennt haben", kommentierte ein Follower.

SAT.1 / Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

Instagram / ronny_d_official Ronny Drewling, "Liebe im Sinn"-Kandidat

Instagram / josimelonie Ronny Drewling und Josephine Jochmann, "Liebe im Sinn"-Pärchen

