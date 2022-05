Da scheint jemand nachdenklich geworden zu sein: Bereits sieben Kinder hat der Comedian Nick Cannon (41). Mit Pop-Diva Mariah Carey (53) hat er unter anderem die Zwillinge Moroccan Cannon (11) und Monroe Cannon (11). Nun erwartet der amerikanische The Masked Singer-Moderator mit Freundin Brie Tiesi weiteren Nachwuchs – für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Nichtsdestotrotz ist Nick fest entschlossen: Nach dem achten Baby ist jetzt Schluss!

In einem Interview mit E! News verriet Nick, dass er über eine Sterilisation nachdenke und bereits eine Beratung zur Vasektomie in Anspruch genommen habe. "Ich habe nicht vor, die Erde komplett zu bevölkern", stellte er klar. Dennoch betonte der Komiker, dass er seine Kinder über alles liebe und sich gerne um sie kümmere: "Ich finde Frieden in meinen Kindern und ich finde ein Ziel."

Außerdem gestand der 41-Jährige, dass die Arbeit in der Unterhaltungsindustrie einige Probleme mit sich bringe – vor allem wenn es darum geht, die Zeit zwischen Arbeit und Familie aufzuteilen: "Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht genug Zeit mit meinen Kindern verbringen kann." Trotz dieser Schwierigkeiten sei es ihm wichtig, sich so gut wie möglich in das Leben seiner Kinder einzubringen und sie immer zu unterstützen.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit Monroe, Nick und Moroccan Cannon an Thanksgiving 2019

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Getty Images Nick Cannon im Februar 2022

