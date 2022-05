So modisch fiebert Kim Kardashian (41) ihren Sohn an. Die TV-Bekanntheit ist bekannt für außergewöhnliche Looks. Egal ob im Jeans-Outfit, in Latex-Klamotten oder in einem berühmten Kleid, in dem schon Marilyn Monroe (✝36) für Aufsehen sorgte – die Ex-Frau von US-Rapper Kanye West (44) weiß, wie sie auffällt. Nun zog Kim bei einem Fußballspiel ihres Sohnes die Blicke mit einem heißen Outfit auf sich.

Am Sonntag unterstützte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ihren Sohn Saint West (6) bei einem Fußballspiel in Los Angeles. Die Beauty setzte ihre Kurven in einem komplett schwarzen Look mit einem rückenfreien T-Shirt, einer weit geschnittenen Cargohose und Sneakern in Szene. Dazu trug sie ihre blond gefärbten Haare, die sie Anfang des Monats auf der Met Gala präsentierte, zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden und setzte so ihren nackten Rücken in Szene. Der Reality-Star ergänzte sein Outfit mit einer großen Sonnenbrille – natürlich auch in Schwarz.

Aber auch vorher hatte Kim sportliches Programm, wie Mirror berichtete: Sie soll vor dem Fußballspiel mit ihrer Tochter North (8) gesehen worden sein, wie sie zusammen ein Basketballspiel besucht hatten. Ihre vier Kinder – Saint, North, Chicago (4) und Psalm (3) – stammen aus der zerbrochenen Beziehung mit Kanye. Laut einem Insider soll Kim mit ihrem neuen Partner Pete Davidson (28) bereits gemeinsame Kinder planen.

Anzeige

ActionPress / Splash News Kim Kardashian mit Saint West

Anzeige

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian im Mai 2022

Anzeige

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian und Saint West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de