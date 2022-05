Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zum Modeln. Leni Klums (18) Karriere kommt zurzeit richtig ins Rollen. Die Tochter von Heidi Klum (48) zieht einen großen Modeljob nach dem anderen an Land – ganz wie ihre Mutter einst. Am Donnerstag feiert die 18-Jährige noch eine andere Premiere: Sie wird an der Seite ihrer berühmten Mama Gastjurorin im Halbfinale von Germany's next Topmodel sein. Doch neben dem Modeln gibt es noch einiges mehr, was das Mutter-Tochter-Gespann miteinander verbindet: ein ganz besonderes Gemüse.

In einem Interview mit Bild sprachen Leni und Heidi über ihre Ernährung – in puncto Essen gibt es tatsächlich einige Berührungspunkte. "Unsere größte Gemeinsamkeit ist unsere Liebe zu Knoblauch. Mama und ich essen jeden Tag so viel Knoblauch. Egal ob roh, in Salat oder Gemüse", verriet das Nachwuchsmodel. Generell würden die beiden gesundes, frisches Essen lieben. "Klar darf es auch mal eine Pizza sein oder für Mama Döner", fügte Heidis Tochter noch hinzu.

Für die Heidi gibt es beim Thema Essen aber genau zwei Gerichte, auf die sie nicht verzichten könnte. "Mein deutsches Lieblingsessen ist die Bohnensuppe von meiner Oma und die Pfannkuchen von Mama", plauderte die Ehefrau von Tom Kaulitz (32) aus.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de