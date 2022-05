Leni Klum (18) unterstützt ihre Mutter! Die Tochter von Heidi Klum (48) war bereits im vergangenen Jahr bei Germany's next Topmodel zu sehen gewesen. Auch in der aktuellen Staffel ist Leni wieder mit dabei, doch kommenden Donnerstag wird sie sogar eine größere Rolle übernehmen – sie darf gemeinsam mit ihrer Mutter als Gastjurorin die Entscheidungen fällen. In einem Interview berichtete Leni nun von ihrer Erfahrung in der GNTM-Jury gemeinsam mit Mama Heidi.

Gegenüber ProSieben verriet die Beauty, dass sie seit ihrer Kindheit die GNTM-Staffeln fleißig mitverfolge. Jetzt durfte die 18-Jährige sogar selbst mit dabei sein und übernahm große Verantwortung. "Mir war bewusst, dass es für die Models ein sehr wichtiger Tag war. Ich musste mir meine Entscheidung gut überlegen", erzählte Leni und fügte nachdrücklich hinzu: "Ich meine, es geht um den Einzug ins Finale, das kann man nicht mal so eben entscheiden, ohne es zu durchdenken." Die Arbeit am Set mit ihrer Mama habe ihr sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn viele und vor allem schwierige Entscheidungen getroffen worden seien, habe sich das Mutter-Tochter-Gespann immer einigen können.

Für Heidi ist das Ganze ebenfalls aufregend! Via Instagram hatte die 48-Jährige vor wenigen Tagen ein Video mit ihrer Tochter veröffentlicht, in dem man die beiden auf dem Weg zum Set der Castingshow sieht. Die Modelmama hatte dem Clip emotionale Worte hinzugefügt: "In Staffel eins habe ich dich am GNTM-Set gestillt und 17 Jahre später fährst du mich zur Arbeit und bist meine Gastjurorin." Wie sich Heidi und Leni als Jury-Duo schlagen, können die Fans am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen.

ActionPress / Backgrid Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, 2022

Instagram / leniklum Leni Klum im Mai 2022

