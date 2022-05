Diesen Freitag steht das große Let's Dance-Finale an! Nach zwölf spektakulären Liveshows ging es für René Casselly (25) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (33) direkt in die Endrunde des Tanzwettbewerbs. Um den begehrten Titel "Dancing Star 2022" für sich zu gewinnen, muss sich der Zirkusartist allerdings gegen Fernsehmoderatorin Janin Ullmann (40) und den ehemaligen Leichtathleten Mathias Mester (35) durchsetzen! Im Gespräch mit Promiflash verriet René jetzt, wie es ihm vor dem großen Finale geht!

René gab gegenüber Promiflash zu, dass er niemals damit gerechnet hätte, im Finale zu stehen: "Ich hatte keinerlei Erwartungen, als ich [...] anfing. Mein persönliches Ziel war gewesen: Alles, nur nicht in der ersten Runde rausfliegen!" Alle weiteren Runden danach waren wie ein Bonus für den "Let's Dance"-Kandidaten: "Ich bin sehr, sehr überrascht, dass ich im Finale stehe", berichtete er glücklich. So wollen er und seine Tanzpartnerin Kathrin in der alles entscheidenden Show noch einmal besonders gut abliefern: "[...] in der Finalwoche trainieren wir tatsächlich noch 'einen Ticken' härter. Es ist [...] die letzte Chance, zu zeigen, was in uns steckt", stellte René klar.

Am meisten freut sich der 25-Jährige allerdings darauf, im Finale die bereits ausgeschiedenen Kandidaten wiederzutreffen: "Sie sind mittlerweile auch schon zu guten Freunden geworden. Sie alle wiederzusehen, wird richtig schön!", schwärmte René gegenüber Promiflash.

