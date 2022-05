Klaudia Giez (25) hatte unerwarteten Besuch auf dem roten Teppich! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin versetzte ihre Fans zuletzt in Sorge. Im Netz hatte sie erklärt, dass sie sich momentan nicht so gut fühle. Die Beauty klagte über Schwindel und Schmerzen in der Brust. Woran es lag, wusste sie selber nicht. Mittlerweile scheint es Klaudia aber wieder besser zu gehen. Zusammen mit ihrem Verlobten Felipe besuchte sie eine Jubiläumsparty und posierte kurzerhand mit einer Ratte!

Das Hard Rock Cafe in Berlin feierte am Mittwoch sein 30. Jubiläum. Zu den Feierlichkeiten standen einige deutsche Promis auf der Gästeliste, wie beispielsweise Micaela Schäfer (38) oder Raúl Richter (35) – auch Klaudia war mit von der Partie. Sie war gerade dabei, auf dem roten Teppich zu posieren, als ihr ein Zuschauer eine Ratte auf den Kopf setzte. Eine echte Überraschung für das Model – dennoch schoss die 25-Jährige mit dem Tierchen strahlend ein paar Bilder. Über den Spontan-Vorfall konnte sie im Promiflash-Interview nur schmunzeln: "Das ist so typisch Berlin. Da kommt so jemand um die Ecke und gibt dir eine Ratte. Ich war ein bisschen überfordert."

Den kleinen Schock verdaute die Beauty jedoch recht schnell. Zusammen mit ihrem Verlobten Felipe Simon amüsierte sich Klaudia augenscheinlich prächtig. Zur Musik einer Liveband tänzelte sie ein wenig und gönnte sich mit Sicherheit auch etwas Leckeres zu essen. Via Instagram teilte sie einen kurzen Clip der Party und schrieb: "Ich liebe es hier! Happy Birthday, Hard Rock Cafe Berlin."

Anzeige

AEDT / ActionPress Klaudia Giez im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Model Klaudia Giez auf dem Leipziger Opernball im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und ihr Verlobter Felipe im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de