Wie eine Prinzessin! Auch in diesem Jahr finden in Cannes wieder die berühmt-berüchtigten Filmfestspiele statt. Dort gibt es nicht nur tolle Filme, sondern auch viele Megastars auf dem roten Teppich zu bestaunen. Schauspielerin Anne Hathaway (39) verzückte beispielsweise ganz in Weiß. Auch die deutsche Work-out-Königin Pamela Reif (25) ist in diesem Jahr mit von der Partie. In Cannes tauscht sie ihre Sport-Outfits gegen atemberaubende Kleider um – gleich drei Kostüme liegen für sie bereit!

An ihrem ersten Tag in Cannes schlüpfte die Influencerin in eine glamouröse Robe. Das bodenlange Kleid war obenrum wie eine Korsage geschnitten und an den Schultern mit hellblauen Federn besetzt. Der transparente Tüllrock hatte an beiden Seiten einen sexy Schlitz und betonte die trainierten Beine der Beauty. Für Tag zwei wählte Pamela ein schulterfreies, weißes Kleid – auf dem fließenden Stoff des Kostüms waren verschiedene Glitzersteine eingearbeitet. Dazu legte die Bloggerin silberne Ohrringe an. Garderobe Nummer drei enthüllte sie bislang noch nicht.

Mit ihren zwei Looks setzte sich Pamela im Blitzlichtgewitter der Kameras gekonnt in Szene. Auch ihre Fans waren wegen der Bilder ganz aus dem Häuschen. "Du siehst so wunderschön aus", schrieb beispielsweise ein Follower. Einen anderen haute Pamela in der traumhaften Robe so richtig vom Hocker: "Unnormal! Das Kleid ist wie für dich gemacht. Wie eine echte Prinzessin!"

Anzeige

Instagram / pamela_rf Fitness-Influencerin Pamela Reif im Mai 2022

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Pamela Reif bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de