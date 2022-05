Marie Nasemann (33) hatte ihre braune Mähne einfach satt. Auf ihrem Social-Media-Profil begeistert die in Bayern geborene Beauty regelmäßig 202.000 Abonnenten. Immer wieder teilt sie zum Beispiel Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mama. Im Februar erfreute sie ihre Community mit einem kleinen Baby-Update. Nun hatte sie jedoch eine kleine Überraschung parat: Marie präsentierte ihren Followern stolz ihre neue Frisur.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin nun ein kurzes Video, in dem sie sich beim Friseur zeigt. Während Marie zu Beginn des Clips noch mit ihren dunkelbraunen Haaren zu sehen ist, enthüllt sie am Ende eine kurze rote Mähne. In ihrem Post verriet das Model dann, dass es selbst zunächst etwas mit der Intensität der Farbe überfordert gewesen sei. "Aber nach einmal drüber schlafen und einmal waschen gefällt es mir richtig gut", versicherte die Influencerin. Nach vier Jahren mit ihrer Naturhaarfarbe habe sie sich nach einer kleinen Veränderung gesehnt. Im Anschluss forderte sie ihre Follower in ihrer Story noch dazu auf, unter dem Beitrag ehrliche Kommentare zu hinterlassen. "Wenn es euch nicht gefällt – das kann ich ab", versicherte sie.

Doch bei den Fans schien Maries Typveränderung bestens anzukommen. Unter dem Video versicherten der Influencerin zahlreiche Nutzer, dass ihr die neue Haarfarbe wirklich gut stehen würde. "Alter, sieht total geil aus. Mega nice!", zeigte sich auch Julia Wulf (26) begeistert.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Bloggerin

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Mai 2022

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Mai 2022

