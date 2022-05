Ihr Babyglow ist kaum zu übersehen! Angelina (30) und Sebastian Pannek (35) machten Ende März schöne News bekannt: Die TV-Bekanntheiten werden erneut Eltern! Bereits im Sommer 2020 begrüßten sie einen Sohn auf der Welt. Und der darf sich nun über ein Geschwisterchen freuen. Über ihre zweite Schwangerschaft sprach die Beauty bereits mit Promiflash und betonte, dass es ihr momentan super gehe. Das sieht man auch: Hier präsentiert Angelina stolz und strahlend ihre Babykugel!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie den besagten Schnappschuss. Mit einem breiten Grinsen posiert Angelina am Pool und setzt dabei ihren Babybauch gekonnt in Szene – und der scheint auch einen richtigen Schub gemacht zu haben! Auch einigen ihrer Follower fällt dies auf: "Wo kommt plötzlich diese Murmi her?", fragte ein Fan und bezog sich damit auf ihre runde Körpermitte.

Tatsächlich bekommt man Angelinas Kugel nicht allzu oft auf Social Media zu sehen – täglich hält sie diese nicht vor die Kamera. Allgemein versucht sie nicht alles aus ihrem Leben zu teilen – dazu zählt auch zum Beispiel das Babygeschlecht. Denn die Turteltauben wissen bereits, was sie bekommen: "Wir wollen das noch im Kreise der Familie genießen", erklärte sie Promiflash.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im März 2022

Timm, Michael / ActionPress Angelina Pannek beim Goovi-Launchevent in Berlin

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek

