Britney Spears (40) hat genug! Im November vergangenen Jahres feierte die "Baby One More Time"-Interpretin das Ende der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (69). 13 Jahre lang konnte die Sängerin weder über ihr Vermögen noch über ihr Privatleben bestimmen. Seit sie ihre Freiheit zurückhat, schießt die Pop-Prinzessin immer wieder gegen ihre Familie. Nun rechnete Britney auch öffentlich mit ihren einstigen Therapeuten ab!

Via Instagram meldete sich Britney am Sonntag mit einem sarkastischen Video bei ihren Fans, in dem sie sich über ihre ehemaligen Psychologen lustig macht. Darin äffte sie einige Sätze nach, die ihre Therapeuten zu ihr gesagt haben sollen. Unter ihrem Beitrag entrüstete sich die 40-Jährige: "Dies ist meine Botschaft an alle meine Therapeuten und Leute, die mein Geld genommen haben. Leckt meinen verdammten Hintern", schrieb sie unter ihrem Clip und stellte klar, dass sie zu 840 Stunden ungewollter Therapie gezwungen worden sei. "Noch einmal zu meiner Familie, die diese Folter geduldet hat. Ich werde bis zum Ende meines Lebens sagen: Fahrt zur Hölle", wetterte sie weiter. Ihre Hasstirade beendete Britney mit mehreren Mittelfinger-Emojis.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Musikerin verkündet, dass sie eine Fehlgeburt erlitten und ihr Baby verloren habe. "Wir haben euren Support gespürt. Wir bleiben positiv und blicken in die Zukunft. Es ist schwer, aber wir sind nicht allein", meldete sich Britneys Verlobter und Vater des ungeborenen Kindes, Sam Asghari (28), in einem emotionalen Statement zu Wort.

