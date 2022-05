Penelope Disick (9) machte sich für die Hochzeit ihrer Mama schick! Gemeinsam mit ihrem Ex Scott Disick (38) teilt sich Kourtney Kardashian (43) ihre junge Tochter. Während ihr Vater nicht eingeladen war, durfte sie jedoch auf der großen Hochzeit ihrer Mama mit deren Liebstem Travis Barker (46) nicht fehlen! In Italien gaben sich die TV-Bekanntheit und der Musiker heute das Jawort. Und so niedlich sah Penelope zu diesem Anlass aus!

Die Neunjährige trug ein hellgraues, bodenlanges Kleid mit zahlreichen Rüschen. Passend zu der Location der Trauung, bei der etliche rote Rosen verteilt sind, sind auf Penelopes Kleid ebenfalls hier und da Blumen aufgenäht. Die passen wiederum perfekt zu ihren rot gefärbten Haaren! Auf ersten Fotos sieht man die Kleine unter anderem neben Travis' Tochter Alabama (16), die ein hautenges Dress in der gleichen Farbe anhatte. Die zwei waren augenscheinlich die Blumenmädchen!

Kourtney sorgte vor allem mit ihrem bodenlangen Schleier mit Spitzenapplikationen für einen Hingucker. Ihr Hochzeitskleid an sich ist ein kurzes Minikleid, das ebenfalls aus viel Spitze besteht. Der Bräutigam hingegen flashte in einem edlen schwarzen Anzug und schwarzen Lackboots.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Cobra Team / BACKGRID Penelope Disick und Alabama Barker auf der Hochzeit von Travis und Kourtney

Cobra Team/ Backgrid Kourtney Kardashian und Travis Barker in Portofino

