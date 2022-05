Bibi Claßen (29) scheint sich toll zu fühlen! Die YouTuberin überraschte in den vergangenen Tagen ihre Fans im Netz: Nach zwölf Jahren Beziehung und über drei Jahren Ehe trennte sie sich von ihrem Mann Julian (29). Auf weitere Details und die Gründe für die Trennung mussten ihre Anhänger bislang warten. Auch ihren Gemütszustand teilte sie nicht mit – nun zeigte sich Bibi jedoch total sexy im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin zum ersten Mal seit einigen Wochen eine Reihe Bilder von sich. Darauf hat sich Bibi ziemlich herausgeputzt: In einem dunkelroten Satintop, das den Blick auf ihr tolles Dekolleté freigibt, und mit schickem Make-up posiert sie lasziv für die Kamera. Den Post versah sie passend dazu mit einem Kuss-Emoji. Auf anderen Fotos zeigte die Mutter zweier Kinder auch ihre natürliche Seite und präsentierte sich komplett ungeschminkt und mit Augenmasken.

Auf den Bildern trägt Bibi ihre Haare noch in einer langen Mähne, doch mittlerweile führte sie eine radikale Veränderung durch: Kurz nach der Bekanntgabe der Trennung stattete die Web-Bekanntheit dem Friseur einen Besuch ab und ließ sich ihre Haare auf Schulterlänge schneiden. "So verliebt in meinen neuen Haarschnitt", schwärmte sie daraufhin in ihrer Story.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit kurzen Haaren

