Erst am Freitag gaben die YouTuber Julian (29) und Bibi Claßen (29) ihre Trennung bekannt. Nach einer Netzpause haben sie die Gerüchte um ihr Beziehungsende jeweils mit einem Statement bestätigt. Über Bibi kursiert nach aufgetauchten Turtelfotos sogar schon das Gerücht, sie hätte einen neuen Partner an ihrer Seite. Im Netz präsentierte sie sich schon vor dem offiziellen Aus ohne ihren Ehering. Doch jetzt heizt sie die Gerüchteküche wieder ordentlich an: In einem Clip ist an Bibis Finger wieder ihr Ehering zu sehen.

Nach ihrem Statement zur Trennung hat sich Bibi am Wochenende in ihrer Instagram-Story zurückgemeldet. In einem kurzen Clip aus dem Bad ihrer Großeltern, wo sie sich zurzeit befindet, ist an ihrem Ringfinger wieder ein Schmuckstück zu sehen, das aussieht wie ihr Ehering. Für ihre Fans scheint dieses Video die Indizien für einen möglichen Prank wieder zu verstärken.

Auch auf Twitter zeigen sich die User trotz der Trennungsstatements der beiden ebenfalls weiterhin skeptisch und sind besonders verwundert über eine Beobachtung in Julians neuen Instagram-Storys: "Okay vielleicht überinterpretiere ich das, aber in jeder Insta-Story von Julian/Julienco 'versteckt' er seine rechte Hand – an der er immer den Ehering trägt. Entweder ist die Hand in der Hosentasche, gar nicht erst im Bild oder überdeckt", stellte ein Follower fest.

Ehering von Bibi Claßen

Bibi Claßen, YouTuberin

Julian Claßen, YouTube-Star

