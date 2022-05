Mit diesem Schritt lassen sich die beiden noch Zeit! Im vergangenen Jahr gaben Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) ihre Verlobung bekannt. Nach einer Spaß-Heirat in Las Vegas war es dann am Wochenende endlich so weit: Die beiden Turteltauben gaben einander in einer intimen Zeremonie das Jawort. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty teilte im Netz ein paar Eindrücke mit ihren Fans. Travis und Kourtney sind nun offiziell Mann und Frau – zusammen leben tun sie aber noch nicht!

Das plauderten die Eheleute bei Travis' Haustour mit Architectural Digest aus. "In Zukunft werden wir wohl warten, bis wir etwas Besseres finden", erklärte der Blink-182-Schlagzeuger. Momentan halten sich die beiden viel in dem Haus der Schwester von Kim Kardashian (41) auf. "Kourtney hat ein tolles Haus, nur einen Block von hier entfernt", verriet Travis. Das Paar schaut intensiv nach einem gemeinsamen Zuhause, doch bisher war offenbar noch nichts dabei – doch die beiden Berühmtheiten sind optimistisch: "Wo auch immer wir landen. Wir fühlen uns unglaublich gesegnet und dankbar."

Auch bezüglich ihrer Ehe haben die beiden noch einige Pläne. Nach ihrer kleinen zeremoniellen Trauung möchten Kourtney und Travis beispielsweise noch eine prunkvolle Hochzeitsfeier veranstalten. Außerdem wünschen sich die Eheleute sehnsüchtig ein gemeinsames Kind.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Mai 2022

Anzeige

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Instagram 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de