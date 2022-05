Wie geht es für Julian Claßen (29) weiter? Es ist offiziell: Der YouTuber und seine Frau Bibi Claßen (29) haben ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Ihre Fans leiden stark mit ihnen mit: Immerhin begleitet ihre Community die beiden, seitdem sie Teenies sind. Jetzt heißt es wohl: Keine gemeinsamen Videos und kein gemeinsamer Content von Julian und Bibi. Inzwischen ist Julian nur noch allein in seinen Storys zu sehen. Daran müssen er und seine Fans sich offenbar noch gewöhnen!

Seit der Trennung fragt Julian auf Instagram seine Community um ihre Meinung, wenn es zum Beispiel darum geht, was er als nächstes tun soll. "Mittagsschlaf oder Sport?", fragte der Webvideoproduzent in die Runde. Als nächstes postete der 29-Jährige, dass er aktuell sehr an Parfüms interessiert sei und wollte wissen, ob seine Follower mehr zu dem Thema erfahren wollen. Offenbar versucht der Vater aktuell herauszufinden, womit er seine Fans bedienen kann, wenn die gemeinsamen Videos mit Bibi wegfallen.

Doch Julian lässt nicht davon ab, weiterhin auch ulkige Sachen zu posten. Zum Beispiel zeigte er, wie ihm Pfannkuchen in der Pfanne angebrannt sind. Währenddessen ist Bibi bei ihrer Oma zum Kaffeetrinken, erzählte sie ihn ihrer Instagram-Story. Außerdem zeigte sie die Badfliesen ihrer Großeltern. Beide versuchen offenbar Normalität in eine Situation reinzubringen, die wohl weder für sie noch für ihre Fans "normal" ist.

Instagram / julienco_ Julian Claßens Instagram-Story

Instagram / julienco_ Julian Claßens angebrannte Pfannkuchen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Badezimmer ihrer Großeltern

