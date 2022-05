So schön kann Liebe sein. Anna-Maria Ferchichi (40) und Bushido (43) sind seit über elf Jahren ein Paar. Gemeinsam haben die beiden sieben Kinder und Anna-Maria brachte noch einen Sohn aus erster Ehe mit. Dabei hatte Anna-Maria in Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, zunächst nur eine lockere Affäre gesehen. Zehn Jahre später ist von der anfänglichen Unverbindlichkeit keine Spur mehr übrig: Das Paar feiert heute seinen zehnten Hochzeitstag.

Dazu gratuliert Anna-Maria ihrem Liebsten in ihrer Instagram-Story mit einem süßen Video. In Begleitung von Leona Lewis' (37) "A Moment Like This" hat die achtfache Mama einige Liebesschnappschüsse mit ihrem Bushido aneinandergereiht. Unter anderem sind Bilder aus dem Urlaub und von der Hochzeit der beiden zu sehen. Dazu schreibt sie liebevoll: "Heute vor zehn Jahren, Baby! Alles Liebe zum Hochzeitstag."

Auch der "Von der Skyline zum Bordstein zurück"-Interpret schwärmte in einem früheren Interview von seiner Frau. "Sollten wir uns jemals trennen, was hoffentlich nie passiert, würde ich nie wieder mit einer Frau eine so enge Bindung aufbauen können wie mit ihr", verriet Bushido damals.

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2018

Getty Images Bushido, April 2009

