Bushido (42) kann sich offenbar keine andere Frau als Anna-Maria Ferchichi (39) an seiner Seite vorstellen! Bereits 2012 gaben sich der Rapper und die Schönheit das Jawort. Vor wenigen Wochen überraschte das Paar dann mit süßen Babynews: Ihre Familie erweitert sich bald um Drillinge. In dieser Hinsicht könnte es also kaum besser laufen – doch der Musiker muss momentan auch wieder als Zeuge im Prozess gegen seinen Ex-Manager, den Clan-Chef Arafat Abou-Chaker, vor Gericht auftreten. Von seiner Gattin bekommt Bushido in dieser Zeit starken Rückhalt!

Wie Anis Mohamed Youssef Ferchichi, so der bürgerliche Name des Rappers, im Bunte-Interview preisgab, gebe es außer seiner Frau Anna-Maria keinen anderen Menschen in seinem Leben, mit dem er alles teilen wolle. "Deshalb, sollten wir uns jemals trennen, was hoffentlich nie passiert, würde ich nie wieder mit einer Frau eine so enge Bindung aufbauen können wie mit ihr", erklärte der 42-Jährige. Ohnehin falle es ihm schwer, sich auf fremde Menschen einzulassen und Nähe zuzulassen.

Auch für Anna-Maria ist das Verhältnis zu ihrem Mann kaum in Worte zu fassen. "Unsere Verbundenheit ist etwas Besonderes", schwärmte die 39-Jährige. Und das sei nicht nur auf einer Ebene bemerkbar: "Vom Herzen her, und auch die körperliche Anziehung ist nach zehn Jahren immer noch sehr groß."

Anzeige

Getty Images Bushido und Anna-Maria Ferchichi in Berlin im März 2012

Anzeige

Getty Images Bushido, Rapper

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim Bambi 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de