Kris Jenner (66) wurde offenbar von ihren Gefühlen überwältigt. Am Wochenende gaben sich die älteste Tochter der Unternehmerin, Kourtney Kardashian (43) und deren Partner Travis Barker (46) in der italienischen Hafenstadt Portofino das Jawort. Im Kreise ihrer Familie und engsten Freunde zelebrierte das Paar mit dem Eheversprechen seine Liebe. Zum Traualtar führen durfte die TV-Bekanntheit ihre Mutter. Kris war von dem Moment offenbar so ergriffen, dass bei ihr die Tränen flossen.

Während die 66-Jährige ihre Tochter zu ihrem Partner geleitete, hatte sie mit ihren Emotionen zu kämpfen. Sichtlich gerührt musste der Keeping up with the Kardashians-Star zu einem Taschentuch greifen, um seine Tränen zu trocknen. Den Blick wandte die sechsfache Mutter währenddessen von den Kameras ab und blickte zu Boden.

Neben der Braut, die ihrem Travis in einem kurzen Kleid von Dolce & Gabbana und einer extralangen Schleppe entgegenschritt, bezauberte Kris in einer Robe in Altrosa. Mit ihren Applikationen, bestehend aus Glitzersteinen und Federn, war die TV-Bekanntheit am großen Tag ihrer Tochter ein echter Hingucker.

Anzeige

Cobra Team/ Backgrid Kris Jenner und Kourtney Kardashian bei Kourtneys Hochzeit

Anzeige

ActionPress Kris Jenner und Kourtney Kardashian an Kourtneys Hochzeit

Anzeige

ActionPress Kris Jenner und Kourtney Kardashian an Kourtneys Hochzeit, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de