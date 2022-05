Julian Claßen (29) versucht sich nach dem Ehe-Aus offenbar abzulenken! Am Freitag sorgten der YouTuber und seine Frau Bibi (29) für einen Riesenschock bei ihren Fans: Nachdem Turtelfotos aufgetaucht waren, die die Influencerin mit einem Mann namens Timothy Hill zeigten, bestätigte der Familienvater im Netz: Seine Partnerin hat sich nach 13 gemeinsamen Jahren getrennt. Nach dem Beziehungsaus scheint sich Bibi erst einmal einen Liebesurlaub mit Timothy zu gönnen, denn sie wurde mit ihm am Flughafen gesichtet. Julian kümmert sich währenddessen zu Hause um die Kinder...

Auf seinem Instagram-Account teilte der 29-Jährige zuletzt ein paar Aufnahmen, die ihn in seiner Villa in Köln zeigen. In seiner neuesten Story liegt er offenbar mit seinen zwei Kindern Lio (3) und Emily (2) im Bett. Doch Julian hatte wohl keinen erholsamen Schlaf. "Wie breit kann man sich im Bett machen? Emmi: 'Ja'", notierte er in der Bildunterschrift darunter und fügte zusätzlich zwei lachende Emojis hinzu.

In einem offiziellen Trennungsstatement hatte der gebürtige Kölner bereits klargemacht, dass sich das einstige Traumpaar trotzdem weiterhin gemeinsam um seinen Nachwuchs kümmern will. "Die Kinder stehen an erster Stelle. Wir müssen einfach mal schauen, wie es weitergeht", meinte Julian.

TikTok / cs.k_ Timothy Hill und Bibi Claßen am Flughafen

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Emily, Bibi und Lio Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

