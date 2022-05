Postet Julian Claßen (29) in seiner Story gerade gar keine aktuellen Aufnahmen? Seit dem vergangenen Freitag ist im Leben des YouTubers nichts mehr, wie es einmal war. Der Ehemann von Bibi Claßen (29) gab offiziell die Trennung bekannt. Während seine Noch-Frau aktuell mit ihrem neuen Flirt im Italien-Urlaub ist, verbringt der 29-Jährige Quality-Time mit ihren zwei Kids Lio (3) und Emily (2). Doch Fans fällt am Dienstag ein verdächtiges Detail ins Auge: Teilt Julian aktuell etwa alte Videos?

In seiner Instagram-Story schien Julian am Dienstag seine rund 6,1 Millionen Follower zu einem Pancake-Essen mit seinen Kids ins Kölner Szene-Lokal Café Buur mitzunehmen. In dem Video freuen sich Lio und Emily hörbar darüber, aus einer Plastikspritze Schokosoße auf einem XXL-Pfannkuchen zu verteilen. Den Followern stach allerdings etwas ganz anderes ins Auge: Neben einer der Kinderhände ist ein iPhone auf dem Tisch zu sehen, das offenbar nicht das heutige, sondern ein ganz anderes Datum anzeigt – den siebten eines Monats.

Hat Julian also heute einfach eine alte Erinnerung mit den Kids hochgeladen oder den Ausflug an sich sogar geplant bereits Anfang Mai vorproduziert? Nicht unbedingt: Da das Smartphone in Richtung eines der Kinder gedreht ist, die Anordnung der Apps auf dem Startbildschirm kaum danach aussieht, als würde das Handy wirklich genutzt werden und es sich der Form nach um kein aktuelles Modell von Apple handelt, könnte es auch einfach als Spieltelefon für die Kleinen dienen.

Instagram / julienco_ Smartphone in Julian Claßens Instagram-Story am 24. Mai 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022 in Italien

