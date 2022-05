Was hat sie geplant? Seit Monaten befanden sich Jesse Williams (40) und seine Ex-Frau Aryn Drake-Lee vor Gericht wegen der Unterhaltszahlungen für ihre gemeinsamen Kinder. Jesse hatte beantragt, die monatlichen Zahlungen von rund 36.000 Euro zu vermindern, da er nach seinem Serien-Aus bei Grey's Anatomy finanziell angeschlagen war. Aryn wollte das jedoch nicht akzeptieren und versuchte, ihren Willen vor Gericht durchzusetzen – ohne Erfolg: Der Richter gab Jesse recht und die Zahlungen wurden auf rund 5.600 Euro reduziert – doch Aryn hat andere Pläne.

Wie Radar Online weiß, hat die Immobilienmaklerin und Unternehmerin bekannt gegeben, dass sie sich von ihrer Anwältin trennt und den Fall ohne anwaltliche Vertretung bearbeiten wird. Jesses Ex-Frau wird im August vor Gericht erscheinen, um für eine dauerhafte Unterhaltsverfügung zu kämpfen – wobei sie eine deutliche Erhöhung des Betrags einfordern wird.

Jesse spielt derzeit die Hauptrolle in der Broadway-Show "Take Me Out", für die er nur rund 1.500 Euro pro Woche erhält – ein meilenweiter Unterschied zu seinem Jahresgehalt bei der erfolgreichen Arztserie. Dort verdiente er als Dr. Jackson Avery über 5,6 Millionen Euro jährlich.

