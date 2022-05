Tessa Bergmeier (32) teilt rund drei Wochen nach ihrem Kampf der Realitystars-Exit erneut gegen Jan Leyk (37) aus! In der aktuellen Staffel war die einstige GNTM-Kandidatin mit dem DJ nicht nur einmal aneinandergeraten: Höhepunkt ihrer Fehde war wohl der Streit um Jans Schläger-Fehltritt vor zehn Jahren. Denn Tessa hatte den Vorfall von 2012 noch einmal im Fernsehen thematisiert und damit den Hamburger ziemlich verletzt. In einem aktuellen Interview erklärte das ehemalige Model nun: Sie hatte während der Dreharbeiten Angst vor einer körperlichen Attacke!

Im Gespräch mit dem YouTuber Mr. Trash TV erläuterte sie ihre Sorgen während des Drehs, dass von Jan eine Gefahr ausgehen könnte: "Wir haben uns gefragt, ist er safe? Wenn ich einen Schlag von dem kassiert hätte, wär ich down gegangen. Es ist nicht unwahrscheinlich, da ist schon ein hohes Aggressionspotenzial. Diese Person ist ja auch schon einmal handgreiflich geworden", berichtete sie. Laut ihrer Aussage soll der 37-Jährige vor Ort den Vorfall von 2012 sogar noch heruntergespielt und behauptet haben, die Dame damals lediglich am Kinn gepackt zu haben.

Tessa selbst will nun offenbar auch gerichtlich gegen Jan vorgehen – und zwar weil er sie in seinen Instagram-Storys mehrfach beleidigt haben soll. "Ich habe da auf jeden Fall schon mal eine Anzeige fertig gemacht und werde auch Zivilklage einreichen", erklärte die Mutter. Ob sie das aber mittlerweile wirklich in die Tat umgesetzt hat, ist aktuell nicht klar. Jan scheint das Ganze jedenfalls nur wenig zu jucken, er verfolgt die ganzen Schlagzeilen rund um sich und den restlichen Verlauf der Sendung offenbar mit jeder Menge Humor. "Ich freue mich, wenn dieser ganz Bums durch ist und ihr dann das Finale geguckt habt, da auf eine ganz tiefenentspannte Art und Weise meinen Senf dazuzugeben. [...] Ich kack diesen ganzen Schwachmaten so in deren Salat", erklärte er am Dienstagmittag in seiner Instagram-Story.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, TV-Star und Model

Anzeige

action press Jan Leyk, DJ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de