Kim Kardashian (41) und ihre Familie werden bedroht! Die Reality-TV-Darstellerin wurde vor sechs Jahren in Paris überfallen. Seither würde sie besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen treffen. Doch diese scheinen nun nicht ausgereicht zu haben. Aktuell wird ihr Trauma nämlich durch beängstigende Vorfälle wieder besonders stark hervorgerufen: Kim erhielt über 30 Briefe von einem Fan, in denen ihr unter anderem ein Bombenanschlag angedroht wird.

The Blast liegen Gerichtsdokumente vor, in denen genauere Angaben über diese Nachrichten preisgegeben werden. So habe der Fan grausame Dinge geschrieben, wie: "Du stehst auf meiner Hitliste" und "Pete (28) muss und wird dieses Wochenende sterben. Dein Tod folgt nächstes Wochenende." Nicht nur auf ihren Partner Pete, sondern auch auf ihre Kinder wurde in den Briefen verwiesen. Darüber hinaus beschreibt Kim Kardashian in den Unterlagen: "Am 25. April 2022 wurde eine schriftliche Bombendrohung an mein Geschäftsbüro versandt." Nach einer Analyse konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um Drohungen ein und derselben Person handelte.

Kim hat daraufhin den Fall zur Anzeige gebracht und bereits eine einstweilige Verfügung erhalten. Der Angeklagte darf weder Kim noch ihre Familie kontaktieren und sich ihnen nicht mehr als rund 90 Meter nähern. Dennoch bleibt Kim mit einer enormen emotionalen Belastung zurück. "Ich fürchte um meine eigene Sicherheit. Ich fürchte auch um die Sicherheit der Menschen, die mir nahestehen, meiner Familie und meiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz." Trotz einstweiliger Verfügung habe sie Angst, dass die Drohungen eskalieren und möglicherweise in Gewalt oder Mord ausarten könnten.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihren Kids

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de