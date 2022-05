Wird Johnny Depp (58) Erfolg mit seiner Klage haben? Der Schauspieler verklagt seine Ex-Frau Amber Heard (36) auf umgerechnet 47 Millionen Euro. Grund dafür: Der Fluch der Karibik-Star wirft Amber vor, bewusst erfundene Aussagen getätigt zu haben, um seinen Ruf in der Öffentlichkeit zu schädigen. Die 36-Jährige fordert hingegen von Johnny Schadensersatz in Höhe von etwa 93 Millionen Euro. Für sie sei die Klage ihres einstigen Partners die Fortsetzung ihrer angeblich von Gewalt geprägten Beziehung. Die Schlussplädoyers sind für den 27. Mai geplant. Promiflash möchte von euch wissen: Steht ihr inzwischen auf Amber oder Johnnys Seite?

Fest steht: Sowohl für Johnny als auch für Amber geht es bei dem Verleumdungsprozess um einiges. Sie sind beide Personen des öffentlichen Lebens. Schon kurz nach der Veröffentlichung von Ambers Artikel über häusliche Gewalt in der Washington Post verlor Johnny wichtige Filmrollen wie in "Fluch der Karibik" und Phantastische Tierwesen. Sollte er vor Gericht siegen, könnte er seinen Namen in der Öffentlichkeit reinwaschen. Doch auch Johnnys Aussagen enthalten Unstimmigkeiten.

So unterstellte er Amber, eine Fingerkuppe verloren zu haben, weil sie eine Wodkaflasche nach ihm warf. Der orthopädische Chirurg Richard Moore sagte im Prozess jedoch aus, dass die Erklärung für die Fingerverletzung nicht ganz schlüssig sei. Außerdem wird wiederholt deutlich, dass der Hollywoodstar wohl tatsächlich ein Alkohol- und Drogenproblem hat und angeblich nicht nur Amber, sondern anderen Zeuginnen und Zeugen gegenüber aggressiv auftrat.

Dass Amber und Johnny eine wohl sehr turbulente und für die beiden offenbar nicht gesunde Ehe führten, steht für viele Beobachter fest. Aufgrund seines vermeintlich hohen Drogenkonsums könnte es Johnny sicherlich auch nicht leichtfallen, jede Situation im Detail zu erinnern und wiederzugeben. Andererseits steht auch Amber in der Öffentlichkeit immer wieder im Verdacht, Falschaussagen vor Gericht zu tätigen. Zum Beispiel behauptete die 36-Jährige, dass sie die Blessuren, die Johnny ihr hinzugefügt haben soll, mit einer Make-up-Palette abdeckte, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Markt gab.

Dennoch bestätigte Ambers Schwester Whitney, dass Johnny Amber gegenüber handgreiflich geworden sei. Amber hoffte wohl auch darauf, dass Johnnys Ex Kate Moss (48) vor Gericht aussagen würde, dass der 58-Jährige sie einst die Treppe runtergeschubst habe. Das dementierte Kate jedoch. Dennoch schließt sich Amber mit ihren Gewaltvorwürfen der #MeToo-Bewegung an, die fordert, dass betroffene Frauen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, sehr ernst genommen werden müssen. Am 27. Mai sollen die Schlussplädoyers im Fall Depp-Heard gehalten werden. Danach wird sich die Jury zu Beratungsgesprächen zurückziehen. Welche Vermutung habt ihr, wer als Sieger aus dem Prozess herausgehen könnte? Stimmt in der Promiflash-Umfrage unten ab!

