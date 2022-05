Damit haben wohl weder Benjamin Chew noch Camille Vasquez gerechnet! Die beiden Juristen verteidigen seit nun mehr 21 Verhandlungstagen Johnny Depp (58) in seinem Verleumdungsprozess gegenüber Amber Heard (36). Da die Tage vor Gericht stets live im Netz übertragen werden, haben die Fans und Zuschauer auch die Anwälte beider Seiten mittlerweile gut kennengelernt. Doch während über Ambers Team im Netz eher geschmunzelt wird, haben sich Johnnys Juristen Benjamin Chew und Camille Vasquez zu richtigen Shootingstars entwickelt!

Dieses Phänomen ist auch den Law & Crime Network-Reportern nicht entgangen, die vor Ort von dem spektakulären Fall berichten. Die Journalisten, wie Moderator Jesse Weber haben zwar schon viele Promi-Prozesse begleitet, ein Hype der Verteidigung dieser Art ist aber selbst ihnen völlig neu: "Als Camille Vasquez den Raum betrat, hat man die Zuschauer vor Aufregung nach Luft schnappen und Murmeln hören. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Am Anfang des Prozesses kannte noch niemand deren Namen. Im letzten Monat hat sich etwas verändert, es ist ein Phänomen. Ich glaube, die Anwälte haben so etwas auch nicht erwartet", erklärte Weber am Dienstag in einer Verhandlungspause im Livestream.

Reporterin Angenette Levy ist für Law & Crime Network täglich im Gerichtssaal dabei und hatte sogar die Gelegenheit, kurz mit Camille Vasquez zu plaudern. Auf sie machte die Juristin nicht den Eindruck, dass sie das Rampenlicht genießt: "Camille fühlt sich mit der ganzen Aufmerksamkeit nicht wirklich wohl, das sieht man ihr an. Ich habe mich neulich kurz mit ihr unterhalten, nur Small Talk, nichts Wildes, sie wirkte sehr sympathisch. Aber man merkt, dass sie der Medienrummel ein wenig mitnimmt", erklärte Levy. Warum Johnny Depps Anwälte weltweit so gut ankommen, ist klar: Sie haben bereits mehrfach im Kreuzverhör ihr Geschick und Können bewiesen – zum Beispiel hatten sie Amber Heard vor Kurzem einer Lüge unter Eid überführt!

Getty Images Camille Vasquez und Ben Chew am 23. Mai vor Gericht

Getty Images Johnny Depp und sein Anwalt Benjamin Chew

Getty Images Camille Vasquez, Anwältin von Johnny Depp

