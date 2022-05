Das Liebes-Aus der Claßens spaltet die Fans. Vergangene Woche tauchten Schnappschüsse von Bibi (29) im Netz auf, die die YouTuberin zusammen mit einem anderen Mann zeigten. So wurde die Influencerin sowohl in London als auch auf einem deutschen Bahnhof und zuletzt sogar am Flughafen Köln-Bonn innig kuschelnd und auch knutschend mit ihrem Flirt Timothy Hill gesichtet. Nur kurz nach dem Erscheinen der ersten Bilder bestätigte ihr Ehemann Julian (29) ihre Trennung. Seither teilen sich die Fans der beiden in zwei Lager auf – Team Bibi und Team Julian.

Vor allem die Tatsache, dass die 29-Jährige nach Italien in den Urlaub flog, scheint so manchen ihrer Anhänger zu stören. "Wie kann man so tun, als ob nichts wäre?", kommentierte ein Follower den neusten Post der Zweifachmama auf Instagram. "Ich erkenne sie nicht mehr wieder...", gab ein weiterer Fan enttäuscht zu. Doch es hagelt für Bibi nicht nur Kritik – sie kann auch auf die Unterstützung von ihren treuen Fans zählen. Die Bewunderer der Beauty nehmen sie gegenüber den Hatern in Schutz: "Das ist immer noch ihr Privatleben, das niemanden was angeht."

Julian bekommt ebenfalls Support von seinen Followern. Während seine Noch-Ehefrau ihren Auslandsaufenthalt genießt, kümmert sich der Social-Media-Star um ihre beiden gemeinsamen Kinder. Das kommt bei seiner Community super an. "Du schaffst das auch ohne Bibi", versuchte ein Anhänger des 29-Jährigen ihn auf Instagram aufzumuntern. "Du wirst jemanden finden, der dich zu schätzen weiß", schrieb ein weiterer Follower unter einem Post von ihm. Aber auch der zweifache Vater wird mit Kritik konfrontiert, schließlich tauchten von ihm ebenfalls Fotos mit einer Unbekannten auf. Doch zu welchem Team gehört ihr? Stimmt ab!

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022 in Italien

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Emily und Lio

Getty Images Julian und Bibi Claßen

