Wie lange will sie die Show noch präsentieren? Heidi Klum (48) ist das Gesicht von Germany's next Topmodel: Seit der ersten Staffel führt die gebürtige Bergisch Gladbacherin durch die Castingshow und hat mit ihrem Urteil schon so manche Karriere der Kandidatinnen gestartet. Zurzeit flimmert die 17. Staffel der Sendung über die Bildschirme – doch wie viele Ausgaben will Heidi eigentlich noch machen?

Als Heidi im Interview mit Jam FM darauf angesprochen wird, antwortet sie eher ausweichend: "Gucken wir mal..." Ans Aufhören scheint die Blondine jedoch noch nicht zu denken – wohl aber an eine potenzielle Nachfolgerin "Zu meiner Tochter sage ich immer: 'Du machst das demnächst irgendwann'", witzelte sie. Nur als Spaß scheint dieser Gedanke aber nicht dahergesagt zu sein.

Denn dass Leni (18) einmal in die TV-Fußstapfen ihrer Mama treten könnte, scheint nicht ganz ausgeschlossen zu sein. "Vielleicht ist ein kleiner Funke Ernst dabei, aber meine Tochter hat im Moment das College im Sinn. Sie wird jetzt für vier Jahre nach New York ziehen", ordnete Heidi die Lebenslage ihres Nachwuchses ein.

ProSieben / Richard Hübner Lena, Vanessa und Lou-Anne beim GNTM-Shooting

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum mit den besten zehn GNTM-Kandidatinnen

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi und Leni Klum bei "Germany's next Topmodel" 2022

