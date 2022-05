Wie läuft es für Khloé Kardashian (37) in der Liebe? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit führte zuletzt eine On-off-Beziehung mit Tristan Thompson (31), mit dem sie eine gemeinsame Tochter namens True (4) hat. Doch der Basketballer ging ihr mehrfach fremd – und Ende vergangenen Jahres kam ans Licht, dass seine Affäre Maralee Nichols sogar von ihm schwanger ist. Daraufhin zog die Unternehmerin endgültig einen Schlussstrich. Doch gibt es mittlerweile schon einen neuen Mann in Khloés Leben? Darüber sprach sie jetzt!

Im "Not Skinny But Not Fat"-Podcast plauderte die 37-Jährige ziemlich offen über ihr Liebesleben. Dabei verriet sie, dass sie momentan niemanden datet – und gerade offenbar auch nicht auf der Suche nach einem neuen Partner ist. "Ich bin auch nicht auf irgendwelchen Apps unterwegs", gab Khloé ehrlich zu. Sie habe zwar nichts gegen Flirtportale, glaube aber nicht, dass solche Apps für sie geeignet sind. "Ich denke, dass ich bei jedem Foto sehr voreingenommen wäre", führte das Model weiter aus.

Auch wenn Khloé nach dem Skandal um ihren Ex Tristan noch keinen neuen Freund hat, scheint sie definitiv bereit für eine neue Liebe zu sein. "Sie weiß jetzt, was sie wert ist und ist absolut durch mit den Typen, die sie nicht zu schätzen wissen", verriet ein Bekannter der gebürtigen US-Amerikanerin im Januar gegenüber Hollywood Life.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022 in Italien

