Die beiden sind sich für keinen Spaß zu schade. Lukas Podolski (36) ist breit aufgestellt: Der 36-Jährige ist nicht nur Weltmeister, sondern hat auch sein eigenes Imperium an Unternehmen. Neben einer Eisdiele und einem eigenen Modelabel betreibt der ehemalige Nationalspieler ebenfalls einen Dönerladen in Köln. Und den lässt Poldi sich auch gerne mal selber schmecken – ganz zum Spaß von Moderatorin Sophia Thomalla (32).

Auf Instagram teilte der Ex-Kicker ein Bild von sich mit einem Döner und schrieb dazu: "Zurück in Köln. Erst mal ein Döner." Das nutzte Sophia für einen kessen Kommentar: "Ich dachte, Döner macht schöner?" Die Aussage ließ Lukas natürlich nicht auf sich sitzen und konterte mit "Du in Köln? Erste Hilfe ist unterwegs!" Und die Lieferung kam schneller als gedacht. Lukas setzte alle Hebel in Bewegung und lieferte Sophia per Expresslieferung einen Döner bis an die Haustür. "Der Dönermann war da! Touché! 1:1 für Lukas Podolski. Das war ’n Elfer ohne Torwart", schrieb sie zu einem Schnappschuss von sich mit dem Döner.

Doch Sophias Rache ließ nicht lange auf sich warten. Die Moderatorin bestellte einen riesigen Lastwagen mit 13 Tonnen Spielsand von ihrer Firma zu Lukas Podolskis Sportpark in Bergheim. "Dachte, Spielsand kann man als Sportler immer gut gebrauchen", dokumentierte die Blondine ihre Aktion in der Instagram-Story. Lukas nahm es gelassen. Er filmte sich selbst vor dem gigantischen Sandhaufen, während er belustigt sagte: "Die Thomalla hat doch einen an der Waffel. Die ist doch nicht mehr ganz sauber."

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski, ehemaliger Fußballer

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla isst Poldis Döner

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski vor dem Sandhaufen

